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    Події в Україні

    Зеленський скликає на зустріч бізнесменів – ЗМІ

    На тлі російського вторгнення влада та бізнес готові до діалогу - Зеленський скликає на зустріч бізнесменів – ЗМІ
    На тлі російського вторгнення влада та бізнес готові до діалогу
    Фото: depositphotos.com

    Зустріч пройде в Офісі президента сьогодні о 18

    Сьогодні о 18.00 годині має відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни. Зустріч буде проходити в Офісі президента, повідомляє «Українська правда» посилаючись на співрозмовника з числа запрошених.

    Один із запрошених на зустріч президента з великим бізнесом на умовах анонімності відзначає, що бізнес готовий допомагати країні в цей скрутний час і «забути певні образи».

    «Я говорив з кількома, скажемо так колегами, в тому числі з людьми Ріната Леонідовича (Ахметова – ред.). По суті, всі готові допомагати, чим зможемо. Навіть готові забути обідки. Для них зараз не час», – йдеться у повдомленні.

    До слова, Зеленський анонсував зустріч із топ-50 українського великого бізнесу 23 лютого. Президент наголосив, що бізнес має залишатись в України захищати економіку, фінанси, створювати робочі місця, зміцнювати країну. За даними УП, участь у зустрічі підтвердили Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений ковід.

    Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

    Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.

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    Теги: Ігор Коломойський Рінат Ахметов олігархи українці Володимир Зеленський Віктор Пінчук президент
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    Зеленський скликає на зустріч бізнесменів – ЗМІ