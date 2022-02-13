Бізнесмени та олігархи масово відлітають із України – ЗМІ

Олігархи використовують чартерні рейси, щоб залишити країну

Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків, повідомляє «Українська правда».

Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

За даними журналістів від двох джерел ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

Водночас, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.

Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, 12 лютого – Вадим Столар та Василь Хмельницький. У пресслужбі Ставніцера повідомили, що він полетів у відрядження і днями повернеться в Україну.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

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