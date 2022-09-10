Опалювальний сезон під загрозою. Україна звернулась до США

Опалювальний сезон в Україні поки під питанням

Україна просить США про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів на закупівлю газу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з міністром фінансів США Джанет Єллен обговорив питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема сприяння американських партнерів у закупівлі газу, йдеться у Telegram прем'єра.

«Ведемо перемовини про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу», – написав він.

Шмигаль подякував адміністрації Джо Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні додаткових 11,7 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів.

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, де очікується найскладніша ситуація під час опалювального сезону.

Додамо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.