Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву

Нормативні показники температури Кабмін не переглядатиме

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на брифінгу у Вінниці.

За його словами, початок опалювального сезону планується на середину жовтня. І на рівні уряду прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. А газ для населення буде поставлятися за ціною 7 420 грн за тисячу кубометрів.

«Верховна Рада прийняла три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені», – зазначив Чернишов.

Міністр підкреслив, що нормативні показники температури не переглядатимуть.

«Мінімальний рівень температури, який повинен бути забезпечений, становить 18 градусів, не менше. Менше бути не може, більше так», – додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду 22 липня.

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.