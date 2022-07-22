Україна готується до опалювального сезону. Уряд ухвалив важливі рішення
Врегульовано проведення платежів на облаштування бомбосховищ
Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовку об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю, 22 липня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Реалізація прийнятої постанови дасть можливість органам місцевого самоврядування забезпечити своєчасну підготовку до опалювального сезону та створить умови для проведення очного навчання в освітніх закладах», – йдеться в повідомленні.
Крім того, постановою розширено перелік видатків загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, за якими здійснюються платежі за дорученнями на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження.
Також у рамках прийнятої постанови врегульовано проведення платежів на облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо).
Нагадаємо, український уряд очікує, що майбутня зима і опалювальний сезон будуть непростими.
Раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.