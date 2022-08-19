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Опалювальний сезон. Верещук розповіла, де очікується найскладніша ситуація

Альона Боженко
glavcom.ua
Опалювальний сезон. Верещук розповіла, де очікується найскладніша ситуація
У Запорізькій області очікується дуже складний опалювальний сезон
фото ілюстративне

На всіх тимчасово окупованих територіях країни очікується складна ситуація з опаленням

Найскладніша ситуація з опалювальним сезоном очікується на окупованій території Запорізької області. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, під час опалювального сезону на всіх тимчасово окупованих територіях країни очікується складна ситуація, але надважкою вона буде на Запоріжжі.

«Важкою буде ситуація на Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що находяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газогони, ймовірно, не можливо буде відремонтувати. Є міста, які фактично будуть без опалення, Мелітополь у тому числі. Саме тому ми кажемо - евакуюватись і не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде гаразд. Бо, як ми розуміємо і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх, як живий щит», – підкреслила Верещук.

Нагадаємо, уряд оцінює стан готовності до майбутнього опалювального сезону у майже 60%.

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів. 

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

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Теги: опалювальний сезон опалення Ірина Верещук

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