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В Україні заборонено підвищувати комунальні тарифи. Зеленський підписав закон

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні заборонено підвищувати комунальні тарифи. Зеленський підписав закон
Зеленський підписав закони про мораторій на підвищення комуналки
фото ілюстративне

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України із посиланням на інформацію голови відомства Олексія Чернишова.

Таким чином президент підписав закони про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання №2479-IX та №2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, який парламент ухвалив 29 липня 2022 року.

«Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. Президент України підписав надважливі закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону 2022/23 років. Адже цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України», — повідомив Чернишов.

Зазначається, що відповідно до закону №2479-IX, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

При цьому вказаним законом визначено гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема передбачено компенсацію різниці в тарифах. Також передбачається відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться у зоні бойових дій.

Нагадаємо, законодавством України передбачено, що громадяни за певних умов можуть не оплачувати деякі чи всі види комунальних послуг. Зокрема, якщо родина не перебуває вдома щонайменше 30 днів, вона може не сплачувати за воду і газ, але за умови відсутності лічильника.

Також у липні Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. 

Також міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомляв, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

Теги: тарифи комуналка закон Володимир Зеленський

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