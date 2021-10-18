Вперше за 20 років зросла кількість людей, які живуть за межею бідності – ООН

За межею бідності у 2020-му опинилися ще понад 100 млн осіб

Потрібно боротися з убогістю та нерівністю, вважає генсек ООН

Минулого року додатково 120 млн осіб опинилися за межею бідності, а зростання показників злиднів спостерігається вперше за 20 років. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш з нагоди міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів, який відзначали 17 жовтня, передають «Новини ООН».

За словами Гутерріша, це пов'язано насамперед із пандемією, боротьба з якою найбільш негативним чином відбилася на економіках країн світу.

«Нерівномірне відновлення ще відчутніше збільшує нерівність між глобальною Північчю і Півднем. А тим часом сьогодні, коли солідарність потрібна як ніколи, ми не бачимо її прояву», – сказав глава ООН.

Гутерріш вважає, що необхідно вести боротьбу на два фронти, борючись з убогістю і нерівністю, і перш за все – з несправедливим розподілом вакцин, яке призводить до подальшого поширення вірусу і продовжує економічний спад.

«Нам треба терміново покласти край цьому, впоратися з борговою кризою і забезпечити, щоб найбільш нужденні країни отримали інвестиції, що дозволяють їм відновитися (після кризи – ред.)», – переконаний глава ООН.

Генеральний секретар запропонував конкретні шляхи виходу з ситуації, що створилася, закликавши країни проявляти політичну волю і розширювати партнерські відносини, щоб до 2030 року домогтися соціальної захищеності кожного члена суспільства.

При цьому він запропонував вкладати більше коштів у перекваліфікацію трудящих, щоб забезпечити кадри для сектора «зеленої економіки», який зростає.

«Ми також повинні інвестувати в гідні робочі місця у сфері послуг з догляду, а це допоможе просунутися на шляху боротьби з нерівністю і забезпечити догляд всім нужденним такої підтримки», – вважає глава ООН.

Генсек ООН також привернув увагу до становища вразливих груп населення, в тому числі жінок, які в результаті пандемії постраждали більше ніж чоловіки.

Він запропонував надавати адресну допомогу жінкам-підприємцям, боротися з неформальною зайнятістю, а також приділяти більше уваги питанням освіти, соціального захисту, медичного страхування для дітей та охорони здоров'я в цілому і скорочувати розрив у доступі до цифрових технологій.

Нагадаємо, кількість людей, які страждають від голоду через війни, пандемію коронавірусу та кліматичні зміни, зросла протягом року на чверть і становить нині більше 800 мільйонів.

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