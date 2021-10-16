У світі голодують понад 800 мільйонів людей

За рік кількість населення світу, що потерпає від голоду, зросла на чверть

Кількість людей, які страждають від голоду через війни, пандемію коронавірусу та кліматичні зміни, зросла протягом року на чверть і становить нині більше 800 мільйонів. Про це повідомляє DW з посиланням на звіт німецької неурядової організації Welthungerhilfe, що надає допомогу людям, які потерпають від голоду.

Звіт було оприлюднено в Берліні цього четверга, 14 жовтня. Він враховує останні показники глобального індексу голоду (GHI).

Так, число людей, які нині потерпають від голоду в світі, сягнуло 811 мільйонів. При цьому ще 41 мільйон жителів планети перебуває на межі голоду.

У документі наголошується, що причинами погіршення ситуації цьогоріч стали зміни клімату, пандемія коронавірусу, а також війни і конфлікти, яких побільшало останніми роками.

«Там, де йде війна, руйнується інфраструктура, спустошуються поля, люди тікають із сіл», – підкреслив генеральний секретар Welthungerhilfe Матіас Моґґе.

Наголошується, що найбільше від голоду потерпають Африка й Азія.

Зазначається, що індекс голоду GHI враховує кількість людей, які потерпають від недоїдання та дефіциту калорій у їжі. Також відстежується якість вживаних продуктів, береться до уваги кількість дітей віком до 5 років, які мають недостатню вагу, і рівень дитячої смертності.

Нині, за даними GHI, найбільше від голоду потерпає Сомалі. «Дуже серйозний» рівень занепокоєння викликає ситуація в Центральноафриканській Республіці, Чаді, Демократичній Республіці Конго, Мадагаскарі і Ємені.

Досягти хоча б «низького» рівня голоду до кінця десятиліття у цих країнах не вдасться, прогнозують фахівці організації. Також проблема голоду гостро стоїть у Південно-Східній Азії.

Німецькі експерти стверджують, що ситуація й надалі загострюватиметься. Дані глобального індексу голоду свідчать, що до 2030 року в 47 країнах рівень голоду зросте з «низького» до «серйозного» або «надзвичайного». В організації припускають, що такими темпами досягнення однієї з цілей стійкого розвитку ООН – «нульовий голод до 2030 року» – виглядає примарним.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі нестача продовольства зросла в шість разів. Щохвилини у світі через голод помирає близько 11 осіб.