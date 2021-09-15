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    Генсек ООН назвав головну загрозу для світу

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    Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом &ndash; пандемією - Генсек ООН назвав головну загрозу для світу
    Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом – пандемією
    Фото з відкритих джерел

    Під час сесії Генасамблеї ООН названо мету, заради якої потрібно об'єднатися

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світову спільноту об'єднатися в боротьбі з коронавірусом. За його словами, пандемія коронавірусу несе небезпеку всьому світу. Про це йшлося в трансляції 76-ї сесії Генасамблеї ООН.

    За словами Гутерреша, пандемія коронавірусу несе загрозу не тільки загрожує життю і здоров'ю людей, але і призводить до поділів на багатих і бідних та інших проблем у всьому світі.

    «Пандемія продовжує загрожувати життю, умовам життя та майбутньому. Ці виклики ускладнюються розколом, який загрожує миру і поділом на багатих та бідних», – сказав Гутерреш.

    Він також зазначив, що світовій спільноті потрібно об'єднати зусилля в боротьбі з пандемією.

    «Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом – пандемією... Необхідно активізувати зусилля з вакцинації від коронавірусу і реагування на зміну клімату. Війнам проти один одного необхідно покласти край», – сказав він.

    Учора, 14 вересня, у Нью-Йорку стартувала сесія Генеральної Асамблеї ООН. На ній обговорюють питання клімату, коронавірусу та інші.

    Також стало відомо, що протидія російській агресії, подолання пандемії Covid-19 та поліпшення умов життя українців на Донбасі – пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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    Теги: ООН Антоніу Гутерріш Генсек ООН
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    Генсек ООН назвав головну загрозу для світу