П’ятий президент привітав українців з Днем Гідності та Свободи

«Українці народжені жити вільними» – Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» привітав українців із Днем Гідності та Свободи.

«7 років з початку Революції Гідності – події, яка, здавалося б, остаточно визначила європейський шлях України і згуртувала націю навколо ідеалів свободи і демократії.

Але, вимушений констатувати, ця боротьба ще далека від завершення. Ми знову маємо об’єднуватися, щоб захистити майбутнє України. Ганебне звільнення «беркутів» з лави підсудних на вимогу Путіна, зняття заочного арешту з Януковича, недавні обшуки у Музеї Небесної Сотні, порушення кримінальних справ проти лідерів Майдану за нібито «державний переворот» – влада Зеленського вкотре дослівно повторює офіційну риторику Кремля. Усе це – явні ознаки наступу Антимайдану, реваншу проросійських сил і справжнє знущання над подвигом Героїв Небесної Сотні. І це – погроза збанкрутілої влади кожному з мільйонів активних учасників Революції Гідності», – сказав Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що Революція Гідності ставила на меті дещо більше, ніж зміну влади. Тоді українці зробили ціннісний вибір, який не під силу зрозуміти ані Януковичу, ані Зеленському.

«Українці народжені жити вільними. Ми стоїмо на варті власної свободи. Ми не зрадимо нашу гідність. Ми збережемо права і свободи людини, українську мову та ідентичність, наш європейський вибір.

З Днем Гідності і Свободи, дорогі українці! Ми переможемо! Слава Україні!», – наголосив Порошенко

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Разом з тим, у Офісі президента нагадали, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з коронавірусом, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Нагадаємо, Зеленський записав відеозвернення до всього українського народу з нагоди Дня Гідності та Свободи.

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