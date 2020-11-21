Офіс президента від імені Зеленського вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

На Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста

У день Гідності та Свободи від імені президента Володимира Зеленського під пам’ятним хрестом, де під час Революції Гідності загинули активісти Майдану, було встановлено кошик з квітами. Таким чином Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні, перебуваючи при цьому на самоізоляції через інфікування коронавірусом. Про це повідомили у Офісі президента України.

«У День Гідності та Свободи, 21 листопада відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні від імені Президента України Володимира Зеленського», – повідомили в Офісі президента.

Так, на Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

«Протягом 29 років незалежності України відбулася низка революцій: українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав та свобод людини, а також досягнення гідного рівня життя і праці громадян. Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність. Ми повинні узагальнити та переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права та свободи», – сказав Зеленський.

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