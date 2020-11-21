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    Суспільство

    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності

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    21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи - У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи
    Фото Укрінформ

    Меморіальні заходи, присвячені пам’яті загиблих героїв, проводяться в багатьох містах України

    Молебень та покладання квітів біля храму архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ відбулися на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Меморіальні заходи, присвячені пам’яті загиблих героїв, проводяться цього дня в багатьох містах України.

    Загиблі у 2013-2014 роках герої увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – Небесної Сотні.

    105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.

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    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    У Києві помолилися за полеглих під час Революції Гідності
    Фото Укрінформ

    21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

    Разом з тим, у Офісі президента нагадали, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з коронавірусом, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

    Нагадаємо, Зеленський записав відеозвернення до всього українського народу з нагоди Дня Гідності та Свободи.

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    Теги: Небесна сотня (Євромайдан) незалежність Герой України Україна
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