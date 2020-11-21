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    Політика

    Для політиків революція, це шлях до бажаних крісел, – Зеленський

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    Для політиків революція, це шлях до бажаних крісел, – Зеленський
    Фото Офісу президента

    Не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України – президент

    Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно будувати нову Україну, не слухаючи старих політиків.

    Про це йдеться у відеозверненні Зеленського до народу з нагоди Дня Гідності та Свободи.

    «Сьогодні ми маємо не тільки пам’ятати про ключові моменти нашої історії, але й винести та засвоїти важливі уроки. Для людей революція – це шлях до бажаних змін. Для політиків – шлях до бажаних крісел.

    Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України. Вільної та гідної.

    Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища чи минулі заслуги. Де через роки після знакової історичної події буде музей, а не тимчасова конструкція. Де всі позитивні зміни, написані на плакатах, що в мороз і холод тримали мітингарі, стануть реальністю. Де гідність, свобода, рівність, порядність та чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями», – сказав президент.

    Разом з тим, у Офісі президента нагадали, що від імені Зеленського, який перебуває у лікарні з коронавірусом, відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

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    Теги: Володимир Зеленський Україна революція
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