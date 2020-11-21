Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи

В усіх районах столиці триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи, церемонії покладання квітів

День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

У зв’язку з подіями під час Революції Гідності, указом п’ятого президента України у квітні 2016 року державному закладу «Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції гідності» було надано статусу національного.

Втім, напередодні Дня Гідності та Свободи до музею Революції Гідності 19 листопада прийшли з обшуком.

Пізніше у СБУ заявили, що обшуки в зазначеному музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.

У Офісі Президента виступили з заявою, що обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі. Зокрема, Мінкульт і УІНП також відреагували на обшуки у музеї.

В усіх районах столиці триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи, церемонії покладання квітів. Участь у подіях – зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні – візьмуть представники виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і духовенства, учасники революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, родини Героїв Небесної сотні, учасники антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях.

Програма заходів

20 листопада з нагоди пам’ятного дня на Хрещатику, 36 транслюватимуть тематичні відео- та фотоматеріали.

20-22 листопада в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбуватиметься фотовиставка «Майдан – фортеця духу».

21 листопада о 10:00-11:00 триватимуть молебень і покладання квітів біля каплиці архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні, 6 (станція метро «Хрещатик», верхній вихід).

21 листопада до 19:00 можна буде долучитися до екскурсійних програм: оглянути експозицію «Назустріч свободі», пройти маршрутом «Місця Революції Гідності» у центрі столиці. А протягом дня відвідати тематичні виставки у просторі «М³: Майдан. Меморіал. Музей» («Куб») на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності.

21 листопада – 15 березня за сприяння Київської міської державної адміністрації на Майдані Незалежності організують виставковий проєкт «Століття незламних» (довкола Монумента Незалежності).

21-30 листопада в читальній залі Державного архіву м. Києва можна буде ознайомитись із архівними документами «До Дня Гідності та Свободи». А в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих – побачити книжкову експозицію «Слава Героям!».

25 листопада до 7-ї річниці Революції Гідності в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» презентують військово-драматичний фільм «Мати Апостолів».

29 листопада представники київської молоді зустрінуться з лідерами Білоруського національно-визвольного руху та візьмуть участь у літературному вечорі на честь білоруського поета, драматурга, перекладача, громадського діяча-шістдесятника Володимира Короткевича. Також протягом останнього місяця осені у навчальних закладах міста пройдуть різноманітні тематичні просвітницькі заходи.

Також до 7 річниці Революції Гідності стартувала соціальна кампанія «Вільні творити майбутнє».