Палиця: у списку «За майбутнє» понад 44% жінки



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Ігор Палиця також спрогнозував, що на наступних виборах виборча квота буде захищати вже чоловіків від конкуренції

Політик переконує, що велика кількість жінок у партії, це не лише виконання норми закону

Лідер політичної сили «За майбутнє», народний депутат Ігор Палиця заявив, що у списках партії вже понад 44%. Політик висловив переконання, що на наступних виборах жінки можуть отримати до двох третин мандатів. Про це він сказав під час свого виступу у Краматорську на Третьому форумі Жіночого руху «За майбутнє».

Ігор Палиця також наголосив, що партія «За майбутнє» створювала жіноче крило не заради квот, а для більш ефективного вирішення проблем, з якими стикаються українські жінки: «Коли ми створювали жіноче крило партії, то робили це не задля формального виконання законодавчої норми, де у списках обов’язково має бути не менше 40 відсотків іншої статті, а заради вирішення багатьох проблем, з якими стикаються українські жінки».

Палиця висловив захоплення тим, як розвивається Жіночий рух: «Не міг собі уявити, що за настільки короткий термін наш Жіночий рух набере таких реальних обертів. У списках партії жінок вже не 40, а більше 44 відсотків».

Ігор Палиця також спрогнозував, що на наступних виборах виборча квота буде захищати вже чоловіків від конкуренції з прекрасною статтю. На його думку, жінки по своїй активності та бійцівським якостям будуть готові претендувати на дві третини депутатських мандатів. «І я закликаю усіх чоловіків голосувати за наших жінок-кандидатів, вони насправді того варті»,- звернувся він до українців.

Нагадаємо, Партія «За майбутнє» висуватиме кандидатом на посаду мера Києва Сергія Гусовського.

Також стало відомо, що Нардеп Палиця отримав величезний подарунок від свого тата.