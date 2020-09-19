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    Політика

    Палиця: у списку «За майбутнє» понад 44% жінки

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    Ігор Палиця також спрогнозував, що на наступних виборах виборча квота буде захищати вже чоловіків від конкуренції - Палиця: у списку «За майбутнє» понад 44% жінки
    Ігор Палиця також спрогнозував, що на наступних виборах виборча квота буде захищати вже чоловіків від конкуренції

    Політик переконує, що велика кількість жінок у партії, це не лише виконання норми закону

    Лідер політичної сили «За майбутнє», народний депутат Ігор Палиця заявив, що у списках партії вже понад 44%. Політик висловив переконання, що на наступних виборах жінки можуть отримати до двох третин мандатів. Про це він сказав під час свого виступу у Краматорську на Третьому форумі Жіночого руху «За майбутнє».

    Ігор Палиця також наголосив, що партія «За майбутнє» створювала жіноче крило не заради квот, а для більш ефективного вирішення проблем, з якими стикаються українські жінки: «Коли ми створювали жіноче крило партії, то робили це не задля формального виконання законодавчої норми, де у списках обов’язково має бути не менше 40 відсотків іншої статті, а заради вирішення багатьох проблем, з якими стикаються українські жінки».

    Палиця висловив захоплення тим, як розвивається Жіночий рух: «Не міг собі уявити, що за настільки короткий термін наш Жіночий рух набере таких реальних обертів. У списках партії жінок вже не 40, а більше 44 відсотків».

    Ігор Палиця також спрогнозував, що на наступних виборах виборча квота буде захищати вже чоловіків від конкуренції з прекрасною статтю. На його думку, жінки по своїй  активності та бійцівським якостям будуть готові  претендувати на дві третини депутатських мандатів.  «І я закликаю усіх чоловіків голосувати за наших жінок-кандидатів,  вони насправді того варті»,- звернувся він до українців.

    Нагадаємо, Партія «За майбутнє» висуватиме кандидатом на посаду мера Києва Сергія Гусовського.

    Також стало відомо, що Нардеп Палиця отримав величезний подарунок від свого тата.

     

    вибори партії жінка Ігор Палиця
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