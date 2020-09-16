Нардеп Палиця отримав величезний подарунок від свого тата



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Нардеп Ігор Палиця під час виступу. Фото з відкритих джерел.

Соратник Коломойського отримав власність нерухомість вартістю майже 3 млн грн

Народний депутат із парламентської групи «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 2,7 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Під подарунком мається на увазі квартира площею 423,1 кв. м у Луцьку.

Дарувальником виступив батько політика Петро Палиця.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, 18 червня 2020 року обранець Ігор Палиця очолив партію «За майбутнє», яка раніше називалася «Україна майбутнього».

Політична сила Палиці демонструє активність під час місцевих виборів. За даними руху «Чесно», у серпні українські сторінки у Facebook витратили на рекламу, пов’язану із соціальними питаннями, виборами або політикою, $468,5 тис. У трійці лідерів сторінки партій «За майбутнє» ($25,4 тис.), «Слуга народу» ($12,3 тис.) й «Наш край» ($11,3 тис.).

Як заявив відомий бізнесмен Геннадій Корбан в інтерв’ю ЗМІ, за суттєвим фінансовим вливанням у партію «За майбутнє» стоїть олігарх Ігор Коломойський. Також Корбан припустив, що виборча кампанія для «За майбутнє» обійдеться у близько $40 млн.

Як повідомляв «Главком», наприкінці травня народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Григорій Суркіс задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 24 млн 684,4 тис. грн.

Джерелом доходу виступив батько обранця Рахміль Суркіс, якому в грудні 2019 року виповнилося 100 років.