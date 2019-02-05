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    Політика

    Парубій назвав Супрун провайдером медичної реформи

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    <span>Спікер Ради Андрій Парубій</span> - Парубій назвав Супрун провайдером медичної реформи
    Спікер Ради Андрій Парубій
    Фото: Главком

    Парубій вважає ухвалення медреформи одним із найбільших успіхів Верховної Ради цього скликання

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив підтримку Уляні Супрун, яку Окружний адміністративний суд Києва відсторонив від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

    Про це спікер парламенту написав на сторінці у Facebook.

    «Я, як голова Верховної Ради України, доклав величезних зусиль, щоб парламент ухвалив медичну реформу. І я вважаю це одним із найбільших успіхів Верховної Ради цього скликання. Супрун стала провайдером цієї фундаментальної реформи. Переконаний, що Супрун має продовжити впровадження медичної реформи, тому я підтримую Супрун», - наголосив Парубій.

    Напередодні президент України Петро Порошенко заявляє, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має повну його підтримку

    Сьогодні посол Британії в Україні Джудіт Гоф також висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

    Також у Міністерстві охорони здоров'я України консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

    Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду.

    Як відомо, у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував ухвалу суду, який частково задовольнив позов іншого «радикала» Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я».

    Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

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