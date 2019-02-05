Порошенко прокоментував відсторонення Супрун



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Пані Уляна Супрун має повну підтримку президента України, - Порошенко

Верховний суд встановить істину щодо цього рішення, - президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має повну його підтримку. Про це глава держави заявив під час щорічного прийому компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

Як зазначив президент, Верховний суд встановить істину щодо цього рішення.

«Пані Супрун має повну підтримку президента України. І я дуже ціную, що ми разом з пані Супрун, урядом та парламентом зробили в напрямку медичної реформи», - сказав Порошенко.

Президент також наголосив, що не має жодного сумніву, що реформований Верховний суд встановить істину.

«Хочу наголосити і нагадати, що питання громадянства відноситься до виключної компетенції президента України. Я нещодавно мав зустріч з пані Уляною, і наголошую, що пані Уляна є громадянкою України, відповідно до указу, який підписав президент Петро Порошенко про надання їй українського громадянства», - поінформував голова держави.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 лютого, Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконуючої обов’язки міністра охорони здоров'я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Сьогодні посол Британії в Україні Джудіт Гоф також висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України консультуються з юристамичерез заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду.

Як відомо, у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував ухвалу суду, який частково задовольнив позов іншого «радикала» Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я».

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.