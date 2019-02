Посол Британії відреагувала на відсторонення Супрун

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф очікує «подальших деталей» справи щодо відсторонення очільниці МОЗу Уляни Супрун

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що занепокоєна потенційними наслідками на реформу охорони здоров'я через відсторонення від посади в. о. міністра Уляни Супрун.

Про це дипломат написала 5 лютого у Twitter, реагуючи на інформацію про те, що Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

«Все ще очікую подальших деталей з цього приводу, але стурбована можливим впливом на життєво важливу реформу охорони здоров'я в Україні», - зазначила дипломат.

