Посол Британії відреагувала на відсторонення Супрун



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Суд заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я»

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф очікує «подальших деталей» справи щодо відсторонення очільниці МОЗу Уляни Супрун

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що занепокоєна потенційними наслідками на реформу охорони здоров'я через відсторонення від посади в. о. міністра Уляни Супрун.

Про це дипломат написала 5 лютого у Twitter, реагуючи на інформацію про те, що Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

«Все ще очікую подальших деталей з цього приводу, але стурбована можливим впливом на життєво важливу реформу охорони здоров'я в Україні», - зазначила дипломат.

Still awaiting further details on this case, but concerned about the potential impact on Ukraine's vital healthcare reforms https://t.co/Nmr9vHRzrP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 5 февраля 2019 г.

Як відомо, у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував ухвалу суду, який частково задовольнив позов іншого «радикала» Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я».

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.

Джерело: Європейська правда