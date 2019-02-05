У МОЗ відреагували на відсторонення Супрун



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5 лютого суд відсторонив Уляну Супрун від виконання своїх обов'язків

В міністерстві про рішення суду дізналися зі ЗМІ

У Міністерстві охорони здоров'я України консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в.о. міністра охорони здоров'я. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомляється на сторінці відомства в соцмережі Facebook.

У МОЗ зазначили, що про рішення суду дізналися зі ЗМІ.

«Про рішення Окружного адміністративного суду м.Києва. Як стало відомо Міністерству охорони здоров'я України з засобів масової інформації, Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив заяву народного депутата і заборонив лікарю Уляні Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Консультуємося з юристами. Будемо тримати в курсі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду.

«МОЗ почало проведення безпрецедентної реформи, спрямованої на поліпшення якості медичного обслуговування громадян. Однозначно, будемо оскаржувати рішення і оскаржувати до Вищої ради правосуддя», - додав він.

Як відомо, у вівторок лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував ухвалу суду, який частково задовольнив позов іншого «радикала» Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун на час розгляду адміністративної справи «вчиняти дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я».

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України.