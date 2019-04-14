Я ніколи не ставив знак рівності між Путіним і Зеленським - Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко

Країна потребує сильного і досвідченого президента, який зможе протистояти агресії, підкреслив Порошенко

Президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко в черговий раз заявив, що розміщені в рамках передвиборної агітації борди з зображенням президента РФ Володимира Путіна не є порівнянням Зеленського з ним. Про це він сказав під час дебатів на стадіоні НСК «Олімпійський», на які його опонент, кандидат в президенти Володимир Зеленський, не з'явився, передає «112 Україна».

«Я не ховаюся від будь-яких кроків, в тому числі і про борди з Путіним. Я окремо хочу наголосити: я аж ніяк не кажу, не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленським, це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент України, крім Порошенка, - це є його мрія. І тому країна, Україна, потребує сильного президента, досвідченого президента, рішучого президента і президента, який має довіру народу, яку він здобув на президентських виборах. Тому що Путін зараз навмисно підвісив питання і звільнення наших заручників, і звільнення наших військових, чого він чекає? Одної речі: виборів. Прагне, дай боже, щоби змінився Порошенко. І ці борди свідчать лише про одне: ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх. Не більше і не менше», - заявив Порошенко.

Як передають місцеві жителі «Главкому», борди з’явилися 11 квітня, раніше їх в місті не було.

Раніше повідомлялося, що штаб Петра Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.

Також 19 квітня Кремль відреагував на борди Порошенка з Путіним.

Також Порошенко напередодні заявив, що Росія витрачає понад $4 млрд на рік на утримання окупаційних режимів в Криму і на Донбасі.