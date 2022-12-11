Головна Світ Політика
search button user button menu button

Деокупація Криму може спровокувати Путіна використати ядерну бомбу – The Washington Post

Надія Карбунар
glavcom.ua
Деокупація Криму може спровокувати Путіна використати ядерну бомбу – The Washington Post
Путін не перенесе втрату Криму і вдасться до ядерного удару, вважають журналісти
фото з відкритих джерел

Російський диктатор не змириться з втратою півострова

Українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю, повідомляє The Washington Post.

«Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть «червону лінію», яку він не потерпить», – пише видання.

Утім, як зазначає видання, ще донедавна бажання України відвоювати Крим довго здавалося «надуманою фантазією», але нещодавні українські перемоги на полях битв і помилки Москви раптом «зробили це правдоподібним, можливо, небезпечним».

Як пише The Washington Post, Захід, хоч і підтримує Україну, але побоюється, що «будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій», потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Видання звертає увагу, що після звільнення Україною Херсону, який, як обіцяла Москва, залишиться «Росією назавжди», російські посадовці посилили свою риторику.

Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв «судний день» у разі «нападу» на Крим, а в російському парламенті почали погрожувати «останнім нищівним ударом».

The Washington Post наводить слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що «Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим».

«Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використати тактичну ядерну зброю», – сказав колишній британський військовий.

Нагадаємо, керівник Кремля Володимир Путін втрача підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

 

 

Теги: анексія деокупація диктатор звільнення Москва президент путін Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін може легко змінити свою зовнішність»
Путіна підштовхують до втечі
Сьогодні, 09:27
«Заяви Путіна можна тільки вітати. Вони добре витвережують»
Нова заява Путіна ще більше закопала Росію
Сьогодні, 07:39
Путін не зміг «захистити» Донбас
Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW
Сьогодні, 06:12

Політика

Деокупація Криму може спровокувати Путіна використати ядерну бомбу – The Washington Post
Деокупація Криму може спровокувати Путіна використати ядерну бомбу – The Washington Post
Нардеп розвінчував російську пропаганду для послів країн НАТО у Канаді
Нардеп розвінчував російську пропаганду для послів країн НАТО у Канаді
Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ
Європейський Союз закликає Туреччину приєднатися до санкцій проти РФ
Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW
Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW
Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри
Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри
Конфлікт із Сербією: на півночі Косова пролунали постріли та вибухи
Конфлікт із Сербією: на півночі Косова пролунали постріли та вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
25K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
16K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
8992
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
7113
В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження
6903
Путіна підштовхують до втечі

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту