Деокупація Криму може спровокувати Путіна використати ядерну бомбу – The Washington Post

Путін не перенесе втрату Криму і вдасться до ядерного удару, вважають журналісти

Російський диктатор не змириться з втратою півострова

Українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю, повідомляє The Washington Post.

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«Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть «червону лінію», яку він не потерпить», – пише видання.

Утім, як зазначає видання, ще донедавна бажання України відвоювати Крим довго здавалося «надуманою фантазією», але нещодавні українські перемоги на полях битв і помилки Москви раптом «зробили це правдоподібним, можливо, небезпечним».

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Як пише The Washington Post, Захід, хоч і підтримує Україну, але побоюється, що «будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій», потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Видання звертає увагу, що після звільнення Україною Херсону, який, як обіцяла Москва, залишиться «Росією назавжди», російські посадовці посилили свою риторику.

Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв «судний день» у разі «нападу» на Крим, а в російському парламенті почали погрожувати «останнім нищівним ударом».

The Washington Post наводить слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що «Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим».

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«Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використати тактичну ядерну зброю», – сказав колишній британський військовий.

Нагадаємо, керівник Кремля Володимир Путін втрача підтримку провоєнної спільноти через те, що війська РФ не змогли витіснити українські сили з артилерійської зони тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).