Перша річниця смерті Кернеса. Чим запам’ятався політик

10 років він очолював друге за розмірами місто України

Рік тому, в ніч проти 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Скандальна та суперечлива особистість харківського очільника досі не залишається поза увагою суспільства. Кернеса пам’ятають не тільки у Харкові, а і в усій Україні. До першої річниці смерті Кернеса «Главком» пригадує, чим найбільше запам’ятався політик

Упродовж 10 років Кернес очолював друге за розмірами місто України. До самої смерті він залишався одним з найпопулярніших мерів країни. Про це свідчить той факт, що у жовтні 2020 року він вчергове виграв вибори міського голови, фізично перебуваючи у німецькій лікарні протягом усієї виборчої кампанії.

Кернесу часто дорікали кримінальним минулим та манерами. Його підозрювали в організації «тітушок» під час Євромайдану, але в якийсь момент він перетворився на гаранта «українськості» Харкова та прихильника президента Петра Порошенка.

Кримінальні манери Геннадій Кернес нерідко демонстрував під час спілкування з підлеглими.

У 2014 році на політика було здійснено замах. Після важкого поранення політик до кінця життя переміщувався в інвалідному візочку.

Попри звинувачення журналістів у неефективності та корупції на посаді міського голови харкова, Кернес залишався незаперечним авторитетом для більшості харків'ян, так і не отримавши жодного гідного конкурента.

Недоброзичливці часто пригадували Кернесу його кримінальне минуле (був засуджений двічі – у 1988 та 1992 роках, але відбував покарання лише за другим вироком, коли його за спробу фіктивного продажу автівки засудили до трьох років позбавлення волі та конфіскації усього майна).

У середині вересня 2020 року стало відомо, що очільник Харкова Геннадій Кернес хворий на коронавірус і перебуває у важкому стані, а в ніч на 17 вересня його вивезли з Харкова у спеціальній «ковідній капсулі» на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Джерела в оточенні мера тоді розповідали, що причиною екстреної госпіталізації став не так сам коронавірус, як викликані ним ускладнення від поранення, отриманого Кернесом у 2014 році. З того часу достовірних даних про стан його здоров'я довго не з'являлося. 11 грудня стало відомо, що в політика відмовили нирки, а 17 грудня Геннадій Кернес помер.

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