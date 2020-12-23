Як у Харкові попрощалися з Кернесом: усі подробиці

двоє братів-близнюків, які протягом багатьох років працювали його

Труну Кернеса несли двоє братів-близнюків, які протягом багатьох років працювали його охоронцями

Церемонія прощання з Кернесом також транслювалася в прямому етері

У середу, 23 грудня, на міському кладовищі №2 міста Харкова поховали Геннадія Кернеса. Главком докладно розповідає про те, що цього дня відбувалося в місті та як українці прощалися із колишнім очільником міста.

Зранку відбулося відспівування в Благовіщенському кафедральному соборі. Богослужіння вів митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій. Відспівування транслювали в прямому етері.

Опісля тіло Кернеса перевезли до Харківського національного академічного театру опери та балету. Громадянська панахида мала тривати з 9:00 до 13:00, проте її продовжили на годину.

Біля театру вишикувалася багатометрова черга охочих провести мера: за даними Головного управління Національної поліції в Харківській області, з ним прийшли попрощатися близько 110 тисяч людей. Чергу зняли з висоти пташиного польоту та порівняли з натовпами людей, які часто стоять у центрі Москви перед мавзолеєм Леніна.

Одними з перших із Кернесом попрощалися мер Києва Віталій Кличко, нардеп-олігарх Вадим Новинський, екснардеп Євген Мураєв, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс. Очільник Києва назвав Геннадія Кернеса одним із найкращих управлінців органів місцевого самоврядування.

Крім цього, у заході взяли участь секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, перший заступник мера Олександр Новак, сини Кирило Кернес, Родіон Кірєєв та Родіон Гайсинський, екснардеп та колишній мер Харкова Михайло Добкін.

Церемонія прощання з Кернесом також транслювалася в прямому етері. Періодично трансляцію переривали для відео, які записали зірки української естради та кіно. Ольга Сумська у своєму зверненні висловила співчуття родині Кернеса та харків’янам. Її чоловік Віталій Борисенко додав, що «ім'я Геннадія Кернеса золотими літерами назавжди буде вписано в історію Харкова й України як творця». Співачка Ірина Білик також висловила співчуття рідним і близьким Кернеса.

Під вечір Геннадія Кернеса поховали на центральній алеї харківського кладовища №2. Його могила розташована поруч із могилами бійців Другої світової війни й навпроти могил ексголів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського і Євгена Кушнарьова.

У цей день не обійшлося без казусів. Наприклад, житель Харкова Євген Івашко набив собі на лобі татуювання з написом «Кернес живий», а процес нанесення опублікував у соціальній мережі. А під час церемонії похорону неподалік цвинтаря невідомі запустили салют.

Також 23 грудня стало відомо, що Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Також з'явилася інформація, що адвокати та родина Геннадія Кернеса наполягатимуть у суді на його реабілітації у справі щодо незаконного позбавлення волі, катувань та погроз вбивством двом активістам харківського Євромайдану у січні 2014 року.

Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня в берлінській клініці Charité, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. В останні дні життя через відмову обох нирок він перебував на стовідсотковому діалізі –штучному виведенні продуктів життєдіяльності та надлишкової рідини з організму.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

Тепер обов’язки мера тимчасово виконуватиме секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Коли відбудуться нові вибори в Харкові, поки невідомо.

Заступник глави фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко сумнівається, що парламент встигне призначити їх на кінець березня 2021 року – у такому випадку вибори харківського міського голови відбудуться не раніше осені 2021 року.