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    «Спи, мій хороший». Вдова Кернеса опублікувала відео з похорону

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    Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині від наслідків коронавірусної інфекції 17 грудня - «Спи, мій хороший». Вдова Кернеса опублікувала відео з похорону
    Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині від наслідків коронавірусної інфекції 17 грудня
    Скріншот відео: oksanag2406

    Геннадія Кернеса поховали 23 грудня на міському кладовищі №2 міста Харкова

    Вдова мера Харкова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опубліковала ролик-прощання з померлим чоловіком. До нього увійшли кадри з похорону колишнього очільника Харкова. Зворушливе відео жінка виклала у соцмережі.

    «Спи, мій хороший», – такими словами Гайсинська підписала пост.

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    Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

    У середу, 23 грудня, на міському кладовищі №2 міста Харкова поховали Геннадія Кернеса. Главком докладно розповідав про те, що цього дня відбувалося в місті та як українці прощалися із колишнім очільником міста.

    Також 23 грудня стало відомо, що Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

    Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня в берлінській клініці Charité, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. 

    За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

    Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро. 

    Тепер обов’язки мера тимчасово виконуватиме секретар Харківської міськради Ігор Терехов.  Коли відбудуться нові вибори в Харкові, поки невідомо.

    Заступник глави фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко сумнівається, що парламент встигне призначити їх на кінець березня 2021 року – у такому випадку вибори харківського міського голови відбудуться не раніше осені 2021 року.


    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть
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