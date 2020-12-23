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    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)

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    <span><span>Усі бажаючі харків&rsquo;яни мали можливість узяти участь у церемонії прощання з Кернесом</span></span> - Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Усі бажаючі харків’яни мали можливість узяти участь у церемонії прощання з Кернесом
    Фото: Сергей Тараненко

    Геннадія Кернеса поховають на центральній алеї харківського цвинтаря

    Удень 23 грудня в Харкові кілька сотень осіб стояли в черзі, щоби попрощатися з мером Геннадієм Кернесом, пише Status quo.

    Станом на 12:45 черга тягнулася від входу в Харківський національний театр опери та балету й майже до станції метро «Університет», а останні люди стояли біля пам'ятника в саду імені Тараса Шевченка.

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    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)
    Автор фото: Сергей Тараненко

    Церемонія прощання з Кернесом триватиме в Харківському національному академічному театрі опери та балету десь до 14:00. Охорону забезпечують понад 400 поліцейських та бійців Нацгвардії. У будівлі також присутня велика кількість приватної охорони. Також у центрі Харкова перекрили транспортний рух. 

    Кернеса поховають на центральній алеї харківського цвинтаря. Зранку 23 грудня його відспівали в Благовіщенському соборі.

    Харківська мерія обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

    Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть
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