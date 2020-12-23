Прощання з Кернесом: чергу зняли з висоти пташиного польоту (фото)

Усі бажаючі харків’яни мали можливість узяти участь у церемонії прощання з Кернесом

Усі бажаючі харків’яни мали можливість узяти участь у церемонії прощання з Кернесом

Усі бажаючі харків’яни мали можливість узяти участь у церемонії прощання з Кернесом

Геннадія Кернеса поховають на центральній алеї харківського цвинтаря

Удень 23 грудня в Харкові кілька сотень осіб стояли в черзі, щоби попрощатися з мером Геннадієм Кернесом, пише Status quo.

Станом на 12:45 черга тягнулася від входу в Харківський національний театр опери та балету й майже до станції метро «Університет», а останні люди стояли біля пам'ятника в саду імені Тараса Шевченка.

Церемонія прощання з Кернесом триватиме в Харківському національному академічному театрі опери та балету десь до 14:00. Охорону забезпечують понад 400 поліцейських та бійців Нацгвардії. У будівлі також присутня велика кількість приватної охорони. Також у центрі Харкова перекрили транспортний рух.

Кернеса поховають на центральній алеї харківського цвинтаря. Зранку 23 грудня його відспівали в Благовіщенському соборі.

Харківська мерія обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом.

Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.