Петиція проти відставки Зеленського набрала понад 25 тисяч голосів документ



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Петиція була оприлюднена 23 травня

Петиція щодо скасування петиції за відставку президента України Володимира Зеленського набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Про це свідчать дані на сайті президента.

Так, станом на 22:10 зібрано 25 836 голосів.

Петиція була оприлюднена 23 травня, її автор - Леонід Яценко.

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Як повідомлялося, електронна петиція за відставку президента Володимира Зеленського набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути глава держави. Петицію зареєстровали 22 травня.

Варто зазначити, глава Адміністрації президента Андрій Богдан відреагував на петицію про відставку Зеленського: смішний жарт.