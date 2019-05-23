Петиція за відставку Зеленського, який пробув президентом три дні, вже зібрала необхідну кількість підписів



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Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня

За півдня за відставку Зеленського проголосували 27 тис. осіб

Петиція про відставку президента України Володимира Зеленського, розміщена сьогодні на сайті Адміністрації президента, вже зібрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду главою держави - як звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Кількість підписів під петицією продовжує зростати: станом на 15:39 вона сягнула 26,661 тис.

Як відомо, електронна петиція, адресована президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Підписатися під петицією можна впродовж наступних 92-х днів.

У тексті петиції-зверненні до президента йдеться: «Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест».

Основна претензія до глави держави наступна: «..перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли «слуга народу» не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі».

Як відомо, інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня.

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