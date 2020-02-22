Під кінець Майдану керівництво МВС роздало «тітушкам» 156 автоматів Калашникова і 40 тис. патронів, – прокурор



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Тодішні керманичі Міністерства внутрішніх справ України роздали «тітушкам» понад 150 автоматів Калашникова

Встановлені прокуратурою факти суперечать твердженням російської державної пропаганди про начебто спробу майданівців здійснити «державний переворот» – Донський

На фінальній стадії подій лютого 2014 року в середмісті Києва тодішні керманичі Міністерства внутрішніх справ України роздали «тітушкам» понад 150 автоматів Калашникова. Цю зброю досі не знайдено.

З такою заявою прокурор у справах Майдану Олексій Донський виступив в ефірі «1+1».

«У ніч на 20 лютого в Ботанічному саду зібрали «тітушок». З якою метою – їм не повідомили. За 7-8 годин до активної фази протистояння на Інститутській людині, яка займалася організацією цих зборів, сказали, що потрібно роздати зброю і йти з нею вбивати, «здійснювати невибіркове застосування зброї» на Майдані. Цей чоловік сказав, що про таке не йшлося – роль «тітушок» полягала в провокуванні конфліктів або застосуванні насильства. Дослівно його відповідь звучала так: «Ми не підписувалися вбивати».

О 2:30 ночі «тітушок» розпустили, а через 6 годин почалися вбивства на Інститутській. І вже після 48 убитих і понад 80 поранених з вогнепальної зброї на Майдані керівництво МВС роздало «тітшкам» зі складів МВС 156 автоматів Калашникова і понад 40 тис. патронів. Цю зброю досі не знайдено. До речі, ця справа перебуває в суді з січня 2016 року і не зрушила з підготовчої стадії через зловживання адвокатів», – розповів Донський.

Ці встановлені прокуратурою факти, додав він, суперечать твердженням російської державної пропаганди про начебто спробу майданівців здійснити «державний переворот», до того ж «зі зброєю», як наполягають у Кремлі.

«Якщо, як нам зараз намагаються довести, це був державний переворот, то як в цю схему вписується видача «тітушкам» такої кількості зброї, з якою можна почати велику війну і з якою у Києві могли початися такі ж події, як в Криму і на Донбасі, тільки раніше?», – наголосив Донський.

Основний прокурор у справах Майдану Олексій Донський спростував одну з тез російської державної пропаганди стосовно того, що масові вбивства в середмісті Києва наприкінці лютого 2014 року нібито почалися з вогню по «беркутівцям», котрі в такий спосіб мали «захищатися» від протестувальників з дерев’яними щитами і палицями. За його словами, все було зовсім навпаки.

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