Коли «Беркуту» роздали вогнепальну зброю, Азаров вилетів до Путіна й звідти пішли вказівки Януковичу, – прокурор



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За даними спецзв’язку, в ту ніч відбувалися контакти між Януковичем і Путіним – Донський

Основний прокурор у справах Майдану Олексій Донський спростував одну з тез російської державної пропаганди стосовно того, що масові вбивства в середмісті Києва наприкінці лютого 2014 року нібито почалися з вогню по «беркутівцям», котрі в такий спосіб мали «захищатися» від протестувальників з дерев’яними щитами і палицями. За його словами, все було зовсім навпаки.

З детальною хронологією трагічних подій тих днів він виступив 20 лютого, в День пам’яті Небесної Cотни, в ефірі каналу «1+1».

«Одна з найпоширеніших маніпуляцій, полягає в тому, що масові вбивства на Майдані почалися з вбивств правоохоронців. Події 20 лютого не можна розглядати поза контекстом подій, що почалися 18 лютого, коли відбулися масові вбивства протестувальників і масове застосування зброї. Саме 18 лютого спецроту «Беркута», справа по якій розглядається в Святошинському райсуді Києва, озброїли вогнепальною зброєю. І саме 18 лютого, о 17:00 громадянин Азаров, який на той час вже два тижні як ні прем’єр-міністром України, вилетів до Російської Федерації на зустріч з Путіним», – розповів Олексій Донський, уточнивши, що говорить лише про ті факти, які на сьогодні можна оприлюднити і докази яких є в матеріалах слідства.

Наступної ночі, наголосив прокурор, Путін особисто спілкувався із Януковичм.

«У ніч на 19 лютого, коли Азаров був у Москві у Путіна, Янукович приймав лідерів опозиції, які намагалися переконати його не продовжувати кровопролиття на Майдані, де якраз проводилася антитерористична операція і йшов захоплення Будинку профспілок. Як ми встановили за даними спецзв’язку, в ту ніч відбувалися контакти між Януковичем і Путіним, у якого перебував Азаров. Вранці 19 лютого Азаров повернувся до Києва», – додав Донський.

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