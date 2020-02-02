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    Політика

    Цим людям я руки не подаю, – прокурор у справах Майдану про новопризначених колег

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    <p>Прокурор Олексій Донський</p> - Цим людям я руки не подаю, – прокурор у справах Майдану про новопризначених колег

    Прокурор Олексій Донський

    Фото: Hromadske

    Він стверджує, що не зрозумів призначення нових прокурорів

    Прокурор Олексій Донський, який 6 років розслідував справу про розстріли на Інститутській у 2014 році, і якого вивели з неї під час обміну ексберкутівцями, заявив, що він не вітається з новопризначеними колегами-прокурорами і не тисне їм руку.

    Про це він сказав в інтерв’ю Громадське.

    Донський стверджує, що він не розуміє як з законної точки зору, так і з людської факту призначення нових прокурорів, які зайшли у процес саме під час обміну ексберкутівців.

    За його словами, він не подає їм руку та не вітається.

    «Можу лише сказати щодо тих колег, які зайшли в процес. Я цього не зрозумів ані з законної точки зору, ані з чисто людської. Цим людям я руки не подаю і не вітаюсь з ними, хоча вони досі працюють в підрозділі, в якому працюю і я», – зауважив Донський.

    На питання про те, чи є наразі сенс працювати в офісі, де є подібні «нові» прокурори він відповів, що має виконувати доручену йому роботу з гідністю, щоб потерпілі не мали питань до його роботи і Офісу генпрокурора в цілому.

    «Я оцінюю для себе це так, що маю працювати і виконувати з гідністю на належному рівні ту роботу, яка мені доручена, де я є процесуальним керівником, або представляю обвинувачення. Щоб у потерпілих не було жодних питань ні до мене, ні до сторони обвинувачення в цілому, ні до Офіса генерального прокурора», – додав Донський.

    Як розповів прокурор, він не обговорював рішення відпустити ексберкутівців на обмін з генеральним прокурором.

    Також Донський вважає, що подібний крок певною мірою відобразився на іміджі Офісу генпрокурора.

    «На мою думку, це відобразилося на процесі і на іміджі», – сказав він.

    Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Києвом та самопроголошеними «ЛДНР». Тоді п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, передали на окуповані території у рамках обміну утримуваними.

    Як повідомлялося, Рябошапка повернув колишній склад групи прокурорів у справах Євромайдану.

    прокуратура Беркут Евромайдан Руслан Рябошапка
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