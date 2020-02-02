Цим людям я руки не подаю, – прокурор у справах Майдану про новопризначених колег



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокурор Олексій Донський Фото: Hromadske

Він стверджує, що не зрозумів призначення нових прокурорів

Прокурор Олексій Донський, який 6 років розслідував справу про розстріли на Інститутській у 2014 році, і якого вивели з неї під час обміну ексберкутівцями, заявив, що він не вітається з новопризначеними колегами-прокурорами і не тисне їм руку.

Про це він сказав в інтерв’ю Громадське.

Донський стверджує, що він не розуміє як з законної точки зору, так і з людської факту призначення нових прокурорів, які зайшли у процес саме під час обміну ексберкутівців.

За його словами, він не подає їм руку та не вітається.

«Можу лише сказати щодо тих колег, які зайшли в процес. Я цього не зрозумів ані з законної точки зору, ані з чисто людської. Цим людям я руки не подаю і не вітаюсь з ними, хоча вони досі працюють в підрозділі, в якому працюю і я», – зауважив Донський.

На питання про те, чи є наразі сенс працювати в офісі, де є подібні «нові» прокурори він відповів, що має виконувати доручену йому роботу з гідністю, щоб потерпілі не мали питань до його роботи і Офісу генпрокурора в цілому.

«Я оцінюю для себе це так, що маю працювати і виконувати з гідністю на належному рівні ту роботу, яка мені доручена, де я є процесуальним керівником, або представляю обвинувачення. Щоб у потерпілих не було жодних питань ні до мене, ні до сторони обвинувачення в цілому, ні до Офіса генерального прокурора», – додав Донський.

Як розповів прокурор, він не обговорював рішення відпустити ексберкутівців на обмін з генеральним прокурором.

Також Донський вважає, що подібний крок певною мірою відобразився на іміджі Офісу генпрокурора.

«На мою думку, це відобразилося на процесі і на іміджі», – сказав він.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Києвом та самопроголошеними «ЛДНР». Тоді п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, передали на окуповані території у рамках обміну утримуваними.

Як повідомлялося, Рябошапка повернув колишній склад групи прокурорів у справах Євромайдану.