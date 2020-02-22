МВС: З початку епідемії коронавірусу в Україну в’їхали сім тисяч осіб з Китаю



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У громадян, які приїхали з Китаю, вимірювали температуру, брали телефони і адреси та зідзвонювалися з ними раз в три дні

За словами глави МВС, всі громадяни пройшли контроль і обстеження

З початку епідемії коронавірусу з Китаю в Україну приїхали сім тисяч осіб, всі з них проходили відповідний контроль.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами глави МВС, всі громадяни пройшли контроль і обстеження.

«З моменту початку кризи (епідемії коронавірусу — ред.) опосередковано з Китаю в'їхали в Україну сім тисяч осіб. Це студенти, ті, хто самі поверталися. Ті, хто пробирався через Франкфурт, через інші країни. Кожен з них проходив контроль: вимірювали температуру, у нього брали телефони і адреси, з ним зідзвонювалися раз в три дні», - сказав Аваков.

Він додав, що наразі були лише три підозри на зараження.

«Два — у Миколаєві та один у Києві. Коли трохи піднімалася температура. Слава богу, це виявилися звичайні простудні захворювання», — заявив Аваков.

Міністр також нагадав, що станом на 21 лютого в Україні немає хворих коронавірусом.

Як відомо, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

У МОЗ вже відзвітували, що усі українці, які 17 днів тому повернулися з Китаю, здорові.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.