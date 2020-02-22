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    МВС: З початку епідемії коронавірусу в Україну в’їхали сім тисяч осіб з Китаю

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    <p>У громадян, які приїхали з Китаю, вимірювали температуру, брали телефони і адреси та зідзвонювалися з ними раз в&nbsp;три дні</p> - МВС: З початку епідемії коронавірусу в Україну в’їхали сім тисяч осіб з Китаю

    У громадян, які приїхали з Китаю, вимірювали температуру, брали телефони і адреси та зідзвонювалися з ними раз в три дні

    За словами глави МВС, всі громадяни пройшли контроль і обстеження

    З початку епідемії коронавірусу з Китаю в Україну приїхали сім тисяч осіб, всі з них проходили відповідний контроль.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    За словами глави МВС, всі громадяни пройшли контроль і обстеження.

    «З моменту початку кризи (епідемії коронавірусу — ред.) опосередковано з Китаю в'їхали в Україну сім тисяч осіб. Це студенти, ті, хто самі поверталися. Ті, хто пробирався через Франкфурт, через інші країни. Кожен з них проходив контроль: вимірювали температуру, у нього брали телефони і адреси, з ним зідзвонювалися раз в три дні», - сказав Аваков.

    Він додав, що наразі були лише три підозри на зараження.

    «Два — у Миколаєві та один у Києві. Коли трохи піднімалася температура. Слава богу, це виявилися звичайні простудні захворювання», — заявив Аваков.

    Міністр також нагадав, що станом на 21 лютого в Україні немає хворих коронавірусом.

    Як відомо, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

    У МОЗ вже відзвітували, що усі українці, які 17 днів тому повернулися з Китаю, здорові.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

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