Адвокат родин Небесної сотні: Слідство заблоковане більше року



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Віталій Тітич розказав, що формально слідство у справах Майдану не здійснюється понад три місяці, а неформально – воно заблоковано більше року

Віталій Тітич про розслідування злочинів проти Майдану: «Влада бачила низький рівень суспільного запиту на вирішення цієї проблеми і тупо її ігнорувала»

Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Віталій Тітич в інтерв’ю «Главкому» розповів, на яких етапах перебувають суди і слідство у справах злочнів проти Майдану. Зокрема Тітич вважає, що передача кримінальних проваджень від Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань йде за найгіршим сценарієм.

«Те, що з 20 листопада 2019-го прокуратура втрачає функції слідства, стало доконаним фактом за два роки до цієї дати (Генпрокуратура втратила право вести розслідування у справах Революції Гідності, тепер це – парафія Державного бюро розслідувань. Але процес передачі йде дуже повільно, - «Главком»). Протягом цього часу ми намагалися привернути увагу, аби не допустити блокування розслідування «справ Майдану» та втрати напрацювань попереднього слідства. Але влада бачила низький рівень суспільного запиту на вирішення цієї проблеми і тупо її ігнорувала. В результаті передача кримінальних проваджень йде за найгіршим сценарієм», - сказав адвокат, відповідаючи на питання, коли можна очікувати завершення розслідування у справах Революції Гідності.

Тітич пояснив, що створення спеціального слідчого підрозділу з виключною підслідністю за злочинами організованого злочинного угрупування Януковича обумовлено концепцію розслідування, яка розглядала «узурпацію влади» та економічні та корупційні злочини ОЗГ як пов'язані метою і мотивами з насильницькими злочинами, вчиненими під час протестних акцій на Майдані. У цій системі координат, на думку Тітича, слідство було найбільш ефективним, бо пов'язувало логічним ланцюжком розрізнені епізоди діяльності угруповання, організаторів та виконавців злочинів.

«Проте ця логіка досудового розслідування зруйнована новим Генпрокурором – він взагалі не бачить ознак діяльності злочинної організації і відповідно не вважає необхідним об’єднувати розслідування злочинів її членів. В результаті у ДБР мають опинитись провадження, які перебувають на стадії досудового розслідування за насильницькими злочинами, а в НАБУ – економічними. Станом на сьогодні адвокати представники потерпілих, не повідомлені про те, який орган (ДБР чи НАБУ) буде здійснювати буде продовжувати досудове розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, куди вони передані, хто і в якому стані їх прийняв, хто в них є слідчими, хто є старшим слідчих груп і так далі. Формально слідство не здійснюється понад три місяці, а неформально – воно заблоковано більше року», - каже адвокат родин Героїв Небесної сотні.

Відповідаючи на питання, чи це відбувається через зміну слідчих, Тітич заявив: «Формально так, але це технічна складова проблеми. Її можна було вирішити або мінімізувати її наслідки. Але вибачте, це ж не результат стихійного лиха чи якихось форс-мажорних обставин. З дев’яностих років минулого століття Україна декларує позбавлення прокуратури функцій слідчого органу, але виконання постійно відтермінувалося. Після Майдану прокурорське лобі тримало функцію розслідування у себе, мотивуючи це якраз нібито необхідністю розслідування справ Майдану. Хоча слідчими у цих провадженнях було максимум лише 30–40 прокурорів у складі управління».

Віталій Тітич розказав, як Сергій Горбатюк (екскерівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, яке здійснювало розслідування економічних злочинів часів екс-президента Януковича, та злочинів, скоєних під час Революції Гідності, – «Главком») протягом років писав діючим генпрокурорам рапорти, пропонував варіанти вирішення цієї проблеми. «Коли головою ДБР призначили Трубу, він комунікував з ним напряму, намагаючись зменшити негативні наслідки від майбутньої передачі справ до його відомства, але ніхто не рухався», - зазначив адвокат.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов'язаних з масовими протестами в 2013 - 2014 роках, з кінця жовтня займається підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.