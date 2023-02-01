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Підозра Насалику: ДБР повідомило деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підозра Насалику: ДБР повідомило деталі
За вказівкою Насалика підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди
фото з відкритих джерел

Ексміністру загрожує до п’яти років в'язниці

Службова недбалість колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«За вказівкою очільника міністерства підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення Постанови Кабміну, штучно «списували» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна», – йдеться в повідомленні.

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить майже 1,5 млрд.

Ексміністру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років.

Підозра Насалику: ДБР повідомило деталі фото 1

Як повідомляв «Главком», 24 листопада 2020 року ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.

2 березня 2021 року Антикорупційний суд скасував закриття справи проти ексміністра Насалика.

Раніше повідомлялося, що Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації. Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

До слова, сьогодні в Україні відбувається чистка кадрів. Вже звільнено кілька високопосадовців.

Теги: Ігор Насалик ДБР міністр

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