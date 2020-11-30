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    Політика

    Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації

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    24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня - Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації
    24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня

    «Я не винен і вимагаю відновлення своїх прав та чесного імені. Нехай несуть відповідальність всі, хто брав участь у цькуванні мене»

    Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик подав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про закриття справи за обвинуваченням його в недостовірному декларуванні, яке той ухвалив на підставі скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України. 

    Про це сам Насалик повідомив «Главкому».

    «З мене з абсолютно безпідставного приводу, що вже доведено в суді, зробили спочатку підозрюваного, а потім й обвинуваченого. І брали участь в цьому «шабаші» і НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції - ред.), і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура – ред.), а тепер приєднався й ВАКС, – сказав ексміністр. – Мені не потрібна «благочинність» у вигляді закриття справи, я не винен і вимагаю відновлення своїх прав та чесного імені. Нехай несуть відповідальність всі, хто брав участь у цькуванні мене». 

    За інформацією Насалика, в цьому році Нацполіцією та ДБР було зареєстровано п'ять кримінальних проваджень за фактом дій слідчих НАБУ, прокурорів САП, причетних до розгляду його справи у Вищому антикорупційному суді. Кримінальні провадження (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) були зареєстровані за фактами: підробки документів та доказів, невиконання рішення суду, дачі неправдивих показань, допиту ключового свідка слідчими НАБУ. 

    Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував. 

    Крім цього, Насалик наголосив, що неодноразово звертався до НАЗК щодо роз'яснень, чи зобов'язаний він вказувати в декларації «борг», що оскаржується в суді. На що двічі отримав від НАЗК відповідь про те, що в декларації не потрібно вказувати спірні фінансові зобов'язання, які їм не визнаються і оскаржуються в суді, до рішення суду. 

    Ексміністр зазначив, що, в разі відмови у задоволенні його апеляційної скарги, має намір відстоювати свої права та захищати інтереси аж до Європейського суду з прав людини. 

    Як повідомляв «Главком», 24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.

    Теги: прокуратура НАБУ декларація НАЗК САП Ігор Насалик Верховний Суд України
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