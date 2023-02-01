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Кабмін звільнив керівний склад митниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін звільнив керівний склад митниці
В’ячеслав Демченко виконує обов’язки голови Держмитслужби з кінця 2021 року
фото з відкритих джерел

Звільнено в.о. голови Держмитслужби В’ячеслава Демченка та його замів

Уряд на сьогоднішньому засіданні звільнив керівний склад Державної митної служби. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Зокрема звільнені в.о. голови Держмитслужби В’ячеслав Демченко та його зами – Олександр Щуцький та Руслан Черкаський.

Раніше повідмолялося, що правоохоронці викрили керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах.

Крім того, Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрила злочинну схему із розкрадання коштів при експорті українського зерна. У адміністративних приміщеннях Державної митної служби України, Одеської митниці та митних постах «Чорноморськ-порт», «Південний порт», «Одеса-порт» ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби було проведено 20 обшуків.

Нагадаємо, сьогодні ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках.

Крім того, Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» Ігорем Коломойським. 

Також два топчиновники Міноборони отримали підозри.

Теги: митниця Кабмін кадрові зміни Державна митна служба

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