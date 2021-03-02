Антикорупційний суд скасував закриття справи проти ексміністра Насалика

Апеляційна палата розглянула скарги на ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи проти Насалика

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого підозрюють у декларуванні недостовірних даних.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Під час засідання апеляційна палата розглянула скарги на ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи проти Насалика.

«За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала рішення, що оскаржується, і призначила новий розгляд у Вищому антикорупційному суді кримінального провадження щодо обвинуваченого», – повідомили у ВАКС.

Раніше повідомлялося, що Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації.

Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

Крім цього, Насалик наголосив, що неодноразово звертався до НАЗК щодо роз'яснень, чи зобов'язаний він вказувати в декларації «борг», що оскаржується в суді. На що двічі отримав від НАЗК відповідь про те, що в декларації не потрібно вказувати спірні фінансові зобов'язання, які їм не визнаються і оскаржуються в суді, до рішення суду.

Ексміністр зазначив, що, в разі відмови у задоволенні його апеляційної скарги, має намір відстоювати свої права та захищати інтереси аж до Європейського суду з прав людини.