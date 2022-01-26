Підозрюваний у «вугільній справі» спростував причетність Порошенка до постачання вугілля з ОРДЛО

Підприємець запевнив, що Порошенко не відігравав суттєвої ролі в організації постачання вугілля з ОРДЛО

«Ані Медведчук, ані Порошенко, ані їхні представники не мали відношення до моєї діяльності»

П’ятий президент України Петро Порошенко, як і лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, не мали безпосереднього відношення до організації постачання вугілля для українських електростанцій з території ОРДЛО. Про це в інтерв’ю «Єкономічній Правді» повідомив головний підозрюваний у «справі Порошенка» підприємець Сергій Кузяра, який з 2014 року був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з окупованих територій для потреб «Центренерго».

«Ані Медведчук, ані Порошенко, ані їхні представники не мали відношення до моєї діяльності. Я самостійно вибудовував ланцюжки, що дозволяють забезпечити постачання. Знаючи всіх керівників вугледобувних підприємств, я розумів ситуацію та пропонував шляхи її вирішення», – зазначив Кузяра.

Підприємець додав, що вже після захоплення частини Донбасу проросійськими силами неодноразово відвідував непідконтрольну територію для налагодження зв’язків та організації постачання вугілля.

Кузяра наголосив, що намагався організувати постачання вугілля з непідконтрольної території на засадах товарообмінних операцій, адже Україна потребувала вугілля, а ОРДЛО були необхідні залізна руда, продовольство тощо. Проте за словами Сергія Кузяри, організувати постачання вугілля на таких засадах не вдалося.

«Фінансова система на той час уже не працювала – українські банки припинили свої операції на тимчасово непідконтрольних територіях. Результатом цього стало моє залучення до кримінального провадження ДБР», – пояснив підприємець.

За словами Сергія Кузяри, на момент, коли він займався налагодженням постачання вугілля з непідконтрольної території, не було необхідності задіювати в цьому процесі адміністративний ресурс, оскільки чинна на той момент законодавча база дозволяла налагодити постачання, до того ж, з обох боків було наявне бажання працювати в цьому напрямку.

Нагадаємо, у 2019 році Сергій Кузяра анонсував продовження роботи із організації постачання вугілля з окупованих територій вже у команді президента Володимира Зеленського.

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