Підозрюваний у «вугільній справі» спростував причетність Порошенка до постачання вугілля з ОРДЛО
«Ані Медведчук, ані Порошенко, ані їхні представники не мали відношення до моєї діяльності»
«Ані Медведчук, ані Порошенко, ані їхні представники не мали відношення до моєї діяльності. Я самостійно вибудовував ланцюжки, що дозволяють забезпечити постачання. Знаючи всіх керівників вугледобувних підприємств, я розумів ситуацію та пропонував шляхи її вирішення», – зазначив Кузяра.
Підприємець додав, що вже після захоплення частини Донбасу проросійськими силами неодноразово відвідував непідконтрольну територію для налагодження зв’язків та організації постачання вугілля.
Кузяра наголосив, що намагався організувати постачання вугілля з непідконтрольної території на засадах товарообмінних операцій, адже Україна потребувала вугілля, а ОРДЛО були необхідні залізна руда, продовольство тощо. Проте за словами Сергія Кузяри, організувати постачання вугілля на таких засадах не вдалося.
«Фінансова система на той час уже не працювала – українські банки припинили свої операції на тимчасово непідконтрольних територіях. Результатом цього стало моє залучення до кримінального провадження ДБР», – пояснив підприємець.
За словами Сергія Кузяри, на момент, коли він займався налагодженням постачання вугілля з непідконтрольної території, не було необхідності задіювати в цьому процесі адміністративний ресурс, оскільки чинна на той момент законодавча база дозволяла налагодити постачання, до того ж, з обох боків було наявне бажання працювати в цьому напрямку.
Нагадаємо, у 2019 році Сергій Кузяра анонсував продовження роботи із організації постачання вугілля з окупованих територій вже у команді президента Володимира Зеленського.