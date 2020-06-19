Коломойський має спільні з Медведчуком схеми постачання вугілля на «Центренерго», – НВ



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Коломойський з Медведчуком заробляли на схемі постачання російського вугілля державній компанії «Центренерго», - ЗМІ

«Компанія «Інтерсервіс», яка є партнером Медведчука, постачала вугілля на держкомпанію «Центренерго»», – ЗМІ

Ігор Коломойський та Віктор Медведчук разом заробляли на схемі постачання російського вугілля державній компанії «Центренерго». Про це повідомляє «Новое время».

Видання з’ясувало, що Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко зберігають свої заощадження, а саме: 24 тис. рублів і 4,9 млн євро, у білоруському «Абсолютбанку», який належить компанії «Інтерсервіс» місцевого олігарха Миколи Горобця. І ця ж компанія фігурувала в списку постачальників вугілля на держкомпанію «Центренерго». В той же час серед постачальників були й фірми Ігоря Коломойського.

«Російський РБК назвав Медведчука і Горобця бізнес-партнерами, яких об'єднують поставки російського вугілля в Україну. За даними розслідувального проекту Bihus.info, «Інтерсервіс» фігурував у списку постачальників вугілля з РФ української держкомпанії Центренерго, яку також постачали чорним золотом фірми Коломойського», - повідомляє НВ.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Кропачев Герус в цей період приїздив до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на Центренерго.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. Млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

«Центренерго» з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі». По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн.

Державна генеруюча компанія «Центренерго» недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Про це свідчить аналіз трейдингової діяльності держкомпанії «Центренерго», який опублікував Low Carbon Ukraine (LCU, проєкт уряду ФРН).

За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на «Центренерго» поставляється через російські фірми бізнесменів близьких до терористів «ДНР».

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на «Центренерго» компанією Юнайтед Енерджі близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної Укрнафти за ціною нижче ринкової і продається на «Центренерго» вище ринкової.

«Юнайтед Енерджі» була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.