Адвокати Порошенка: брати участь у постановочних шоу на замовлення влади ми не будем

Адвокати експрезидента: ми ще раз наполягаємо, що гратися в ту гру, яку нам пропонують, ми не будемо

Юристи радять Петру Порошенку не брати участь у будь-яких заходах, допитах, слідчих діях тощо

Адвокати п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» на брифінгу повідомили, що Петро Порошенко не має наміру брати участь у постановочному шоу на замовлення Офісу Зеленського.

Адвокати наголосили, що ДБР вийшло з правових рамок і працює виключно за сценарієм влади, переслідуючи Порошенка і поширюючи брехню.

Зокрема, як повідомив Ігор Головань, він сьогодні вранці здав закордонні паспорти Петра Порошенка в Державну міграційну службу, що не завадило ДБР поширити неправдиву інформацію щодо паспортів.

«Пов’язані з цим брехливим повідомленням ДБР пішли витоки, що начебто Петра Порошенка сьогодні викликають на допит. Це явне і відверте порушення закону, оскільки відповідно до КПК виклики мають надходити за три дні, перший день не враховується. Якщо Петра Порошенка викликали, то його викликали вже не просто з порушенням на якийсь один день, а викликали сьогодні на сьогодні, що ще раз підтверджує, що нічого спільного дії ДБР з законом не мають, що це виключно політично вмотивовані переслідування», – зазначає Головань.

«Але все одно ми ДБР відвідали», – додав адвокат.

«Коли ми з’явилися у будівлі ДБР, нас там ніхто не очікував. Тобто ми приїхали, Петро Порошенко приїхав, приїхали адвокати, нас пропустили, але нас ніхто не зустрічав – ані слідчий Дзвоник, до якого ми їхали, ані будь-який інший слідчий. До нього не змогли додзвонитися, його не знайшли. Тобто ми, прочекавши там чверть години, поїхали по своїх справах», – додає Ілля Новіков.

«Нам неофіційно повідомляють, що начебто на завтра запланований так званий «перехресний допит» Порошенка та Віктора Медведчука. На нашу думку, вся ця справа має своєю метою виключно піарівські ефекти. Саме заради того, щоб деякі ЗМІ, які підтримують Офіс генпрокурора і Офіс президента, мали можливість зробити таку картинку, зробити відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять у будівлю ДБР», – наголошує Новіков.

«Ми ще раз наполягаємо, що гратися в ту гру, яку нам пропонують, ми не будемо», – зазначає адвокат Порошенка.

«Порошенко вже надав покази. Це було в червні минулого року. Він вже дав покази по цій справі і від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися. Якщо слідчі вважають, що їм потрібні показання людини, яку вони підозрюють у вчиненні державної зради, і без цих показань не може справа далі рухатися, – це смішно. Бо якщо ви можете вести слідство тільки виключно, коли вам люди дають показання на самих себе, або під тиском на якихось інших осіб, то це не слідство – це щось несерйозне», – вважає Новіков.

«І в майбутньому ми не маємо намір і радимо Петру Порошенку не брати участь у будь-яких заходах, допитах, слідчих діях тощо. Якщо не буде законно, встановленим чином, у встановлений час, заздалегідь завчасно повідомлено про призначення таких дій», – резюмує Ілля Новіков.

Нагадаємо, сьогодні Державне бюро розслідувань заявило, що народний депутат, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко не здав закордонний паспорт, як того вимагає рішення суду про запобіжний захід у справі про держзраду.

Натомість адвокат Ігор Головань заявив, що особисто здав паспорти свого підзахисного в управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області вранці 24 січня, опублікувавши фото відповідного штампу.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».