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    Думки вголос

    При Порошенку Медведчук знав своє місце

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    При Порошенку Медведчук знав своє місце

    Порошенко сам говорив, що заради визволення наших хлопців готовий «співпрацювати хоч з чортом лисим»

    Мовою оригіналу

    Если вам показалось, что уже по третьему кругу запускают мульку «Порошенко вернул Медвдчука в политику», то вам не показалось.

    Уже нет моих сил об этом писать, но что делать!

    Еще раз повторю для тех, кто в танке: известен день и час, когда первый раз прозвучала фамилия Медведчука в контексте Минского процесса.

    25 июня 2014

    Его фамилию назвала Меркель с подачи Путина. А Порошенко сам много раз говорил, что ради вызволения наших ребят готов «співпрацювати хоч з чортом лисим».

    Но при Порошенко черт знал свое место. Он не баллотироваться в ВР, не вещал с трех телеканалов. Его вообще не было слышно. Он сидел себе тихонько и не отсвечивал. Только Суркову телеграфировал....

    ****

    К слову, злые люди брешут, что к утечке «пленок Медведчука-Суркова» причастен заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов.

    Ни на что не намекаю, просто информирую.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Росія Віктор Медведчук
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