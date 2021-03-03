При Порошенку Медведчук знав своє місце

Порошенко сам говорив, що заради визволення наших хлопців готовий «співпрацювати хоч з чортом лисим»

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Если вам показалось, что уже по третьему кругу запускают мульку «Порошенко вернул Медвдчука в политику», то вам не показалось.

Уже нет моих сил об этом писать, но что делать!

Еще раз повторю для тех, кто в танке: известен день и час, когда первый раз прозвучала фамилия Медведчука в контексте Минского процесса.

25 июня 2014

Его фамилию назвала Меркель с подачи Путина. А Порошенко сам много раз говорил, что ради вызволения наших ребят готов «співпрацювати хоч з чортом лисим».

Но при Порошенко черт знал свое место. Он не баллотироваться в ВР, не вещал с трех телеканалов. Его вообще не было слышно. Он сидел себе тихонько и не отсвечивал. Только Суркову телеграфировал....

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К слову, злые люди брешут, что к утечке «пленок Медведчука-Суркова» причастен заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов.

Ни на что не намекаю, просто информирую.

Джерело: блог Олени Яхно

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