При Порошенку Медведчук знав своє місце
Порошенко сам говорив, що заради визволення наших хлопців готовий «співпрацювати хоч з чортом лисим»
Мовою оригіналу
Если вам показалось, что уже по третьему кругу запускают мульку «Порошенко вернул Медвдчука в политику», то вам не показалось.
Уже нет моих сил об этом писать, но что делать!
Еще раз повторю для тех, кто в танке: известен день и час, когда первый раз прозвучала фамилия Медведчука в контексте Минского процесса.
25 июня 2014
Его фамилию назвала Меркель с подачи Путина. А Порошенко сам много раз говорил, что ради вызволения наших ребят готов «співпрацювати хоч з чортом лисим».
Но при Порошенко черт знал свое место. Он не баллотироваться в ВР, не вещал с трех телеканалов. Его вообще не было слышно. Он сидел себе тихонько и не отсвечивал. Только Суркову телеграфировал....
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К слову, злые люди брешут, что к утечке «пленок Медведчука-Суркова» причастен заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов.
Ни на что не намекаю, просто информирую.
Джерело: блог Олени Яхно