Звинувачення проти Порошенка абсурдне і неправове – Яценюк

Арсеній Яценюк наголосив на важливості єдності в країні перед російською загрозою

Абсурдним і неправовим вважає звинувачення проти Петра Порошенка Арсеній Яценюк. Про це колишній прем‘єр-міністр України сказав у коментарі під час онлайн-трансляції програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

«Я висловив чітку позицію щодо політичного переслідування особисто Петра Порошенка, тому що вважаю звинувачення Петра Порошенка в державній зраді абсурдним і взагалі неправовим, ідіотським як з юридичної, так і політичної точки зору», – вважає Яценюк.

Він наголосив, що демократичні сили в Україні мають продемонструвати єдність перед загрозою російського вторгнення, відклавши всі політичні дискусії.

«Це навіть не може стояти на порядку денному. Будуть вибори, там розберемося. Тільки для того, щоб були вибори, треба зберегти країну, треба зберегти державу», – резюмує Яценюк.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».

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