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    Підсумки другого року. На Банковій розповів про підготовку пресконференції Зеленського

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    Нова пресконференція президента Володимира Зеленського відбудеться &laquo;найближчим часом&raquo; - Підсумки другого року. На Банковій розповів про підготовку пресконференції Зеленського

    Нова пресконференція президента Володимира Зеленського відбудеться «найближчим часом»

    Фото: Главком

    Спілкування у форматі великої пресконференції зараз має здійснюватися з урахуванням загрози поширення Covid-19, заявили в Офісі президента

    В Офісі президента пообіцяли, що нова пресконференція президента Володимира Зеленського обов'язково відбудеться найближчим часом. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

    За його словами, зараз обговорюють можливі формати її проведення.

    Подоляк відзначив, що Зеленський хоче, щоб суспільство розуміло мотиви прийняття тих чи тих державних рішень і знало, чого очікувати від державних інститутів.

    «Зараз обговорюються можливі формати проведення пресконференції президента – відразу для багатьох представників ЗМІ. Такий захід обов'язково відбудеться найближчим часом: треба і підсумки підбити за другий рік каденції Зеленського і відповісти на питання про те, якою буде трансформація нашої держави протягом третього року каденції», – сказав він.

    Подоляк відзначив, що Зеленський і без пресконференцій регулярно спілкується з журналістами, зокрема під час офіційних заходів, поїздок і візитів.

    «Традиційне спілкування у форматі великої пресконференції зараз має здійснюватися з урахуванням загрози поширення Covid-19. Тому буде напрацьовано спеціальний формат, який зробить можливим таке спілкування», – додав радник керівника Офісу президента.

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    Теги: ЗМІ політика Володимир Зеленський президент журналіст Офіс президента радник
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