Підсумки другого року. На Банковій розповів про підготовку пресконференції Зеленського

Спілкування у форматі великої пресконференції зараз має здійснюватися з урахуванням загрози поширення Covid-19, заявили в Офісі президента

В Офісі президента пообіцяли, що нова пресконференція президента Володимира Зеленського обов'язково відбудеться найближчим часом. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

За його словами, зараз обговорюють можливі формати її проведення.

Подоляк відзначив, що Зеленський хоче, щоб суспільство розуміло мотиви прийняття тих чи тих державних рішень і знало, чого очікувати від державних інститутів.

«Зараз обговорюються можливі формати проведення пресконференції президента – відразу для багатьох представників ЗМІ. Такий захід обов'язково відбудеться найближчим часом: треба і підсумки підбити за другий рік каденції Зеленського і відповісти на питання про те, якою буде трансформація нашої держави протягом третього року каденції», – сказав він.

Подоляк відзначив, що Зеленський і без пресконференцій регулярно спілкується з журналістами, зокрема під час офіційних заходів, поїздок і візитів.

«Традиційне спілкування у форматі великої пресконференції зараз має здійснюватися з урахуванням загрози поширення Covid-19. Тому буде напрацьовано спеціальний формат, який зробить можливим таке спілкування», – додав радник керівника Офісу президента.