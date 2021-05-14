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    Зеленський доручив РНБО розібратися зі своїми сусідами

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    Влітку 2020 року президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Конча-Заспі - Зеленський доручив РНБО розібратися зі своїми сусідами
    Влітку 2020 року президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Конча-Заспі
    Колаж: Схеми

    У Конча-Заспі та Пущі-Водиці проведуть аудит земель

    На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 14 травня було піднято питання про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент Володимир Зеленський.

    Рада нацбезпеки доручила провести аудит цих угод.

    «Сьогодні ми торкнулися важливе питання – це державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Загалом, мова йде про майже 400 гектар заповідної землі і більше 100 державних будівель і дач», – сказав Зеленський.

    Між іншим, як торік з'ясували журналісти, на державні дачі в Конча-Заспі, де проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

    Також повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.

    Разом з тим дружині президента Олені Зеленській не подобається президентська дача. Про це вона повідомила напередодні.

    Також сьогодні Рада нацбезпеки ввела санкції проти 111 кримінальних авторитетів та 557 злодіїв в законі.

    До іноземців, які потрапили до санкційного списку РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження:

    • блокування активів;
    • заборона в’їзду;
    • неможливість набуття громадянства;
    • примусове видворення.

    Як зазначив глава держави, частина цих людей наразі перебувають за межами України.

    «Одним словом, тим, хто не в Україні, – немає чого боятися, а тим, хто в Україні, – немає чого приїжджати. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо – прощавайте», – сказав він.

    Сьогодні, 14 травня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

    За підсумками засідання Офіс президента провів брифінг для журналістів.

    Теги: РНБО санкції земля українці розкіш Володимир Зеленський президент Офіс президента
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