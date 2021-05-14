Зеленський знову сказав неправду українцям про реальний стан справ на фронті

Російські снайпери демонструють, що обстріли не припиняються, а слова Зеленського не мають нічого спільного з реальністю

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Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский в очередной раз обманул граждан о реальной обстановке на фронте – нет, не сократились обстрелы, нет не прекратили огонь российские снайперы. И просто стыдно заявлять о сокращении обстрелов на специальном форуме по вопросам безопасности и обороны, который президент открыл 11 мая. А 13 мая российский снайпер показал, что обстрелы, к сожалению, не прекращаются. И оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют.

Это неудивительно. Если приезжать на фронт только для короткой фотосессии на какой-то спокойной позиции, зачастую тыловой, то получить реальное представление о войне Главнокомандующий не сможет. К сожалению, вместо того, чтобы работать над настоящей военной доктриной, над оснащением нашей армии современными приборами электронной, акустической и оптической разведки и целеуказания, дронами, приборами оптико-электронного противодействия снайперам и наблюдателям противника, над комплектованием мотивированным личным составом, над поставками нашим воинам управляемых мин и ракет, над поставками джипов для пехоты, чтобы повысить мобильность наших войск, Зеленский просто обманывает общество о мнимом сокращении обстрелов, и о прекращении действий российских снайперов. Но об обеспечении армии на восьмом году войны всеми этими первоочередными приборами по-прежнему думают волонтеры, потому что президент до сих пор не добился хотя бы принятия Гособоронзаказа 2021-го года. В середине мая даже этот весьма скудный план закупок не утвердили, и это несмотря на все маневры Путина! Все никак не попилят бюджетный пирог. Когда же вы его подпишете и откроете финансирование – как в прошлом году 29 декабря?

Была бы совесть, то президент после такого провала провел бы пару дней на передовой на Донбассе, хотя бы один раз без фотографов и телеоператоров, чтобы начать наконец думать о служебных обязанностях, об элементарном оборонном планировании, чтобы снизить потери не своим языком, а своей работой.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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