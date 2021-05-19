Після скандалу з виступом дружини в Москві Лещенку слід подати у відставку, – Качура

«Коли в Естонії міністр освіти підвозила на службовій машині дитину до школи, то вона подала у відставку»

Член наглядової ради «Укралізниці» Сергій Лещенко повинен сам подати у відставку після скандалу з виступом його дружини в Росії, що відповідає європейській практиці.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

«Тут є велика проблема з точки зору моралі. В такому випадку я вважаю, що Лещенко повинен сам піти з поста члена наглядової ради. Це нормальна практика. Коли в Естонії міністр освіти підвозила на службовій машині свою дитину до школи, то виник скандал, і вона подала у відставку. У нас в країні ніхто ніколи не подає у відставку після будь-якого скандалу, фігуранти займають позицію, що все нормально», – сказав нардеп.

У цьому контексті Качура також наголосив на необхідності перегляду принципів формування наглядових рад при державних органах та стратегічних підприємствах.

«Давайте уважно подивимося, хто сидить в цих наглядових радах. Якщо там сидять колишні співробітники ЗМІ, то при всій моїй повазі до цієї професії, якщо журналісти займаються поїздами, то це не дуже ефективна наглядова рада. Там повинні бути професіонали. Потрібно взагалі міняти підхід, а також зменшувати зарплати», – зазначив представник пропрезидентської фракції.

Як відомо, 8 травня дружина Лещенка діджей Анастасія Топольська виступила в одному з нічних клубів Москви. Сам ексжурналіст назвав виступ дружини в Росії «підтримкою жертв путінського режиму».

Також Лещенко та його дружина стали героями фотожаб.