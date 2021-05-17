  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    У поїзді «Укрзалізниці» лопнула труба. Вагон затопило смердючою рідиною (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ліквідувати наслідки аварії в поїзді провідникам довелося звичайним віником - У поїзді «Укрзалізниці» лопнула труба. Вагон затопило смердючою рідиною (відео)
    Ліквідувати наслідки аварії в поїзді провідникам довелося звичайним віником
    Фото: Perepichka News

    Стара труба лопнула при різкому гальмуванні поїзда

    Під час рейсу один із вагонів поїзда Рахів-Одеса затопило смердючою рідиною з розірваної труби. Неприємна подія трапилася 17 травня, повідомив телеграм-канал Perepichka News.

    Зазначається, що стара труба лопнула при різкому гальмуванні поїзда.



    Ліквідувати наслідки аварії в поїзді провідникам довелося звичайним віником.

    Нагадаємо, пасажир поїзда Ізмаїл-Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен був змушений самостійно купити швабру й мийний засіб, щоби вичистити забруднене вікно свого вагона. Житель Копенгагена виставив фото із процесом миття на своїй сторінці в Facebook.

    Теги: Одеса Укрзалізниця транспорт час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У поїзді «Укрзалізниці» лопнула труба. Вагон затопило смердючою рідиною (відео)