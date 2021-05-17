У поїзді «Укрзалізниці» лопнула труба. Вагон затопило смердючою рідиною (відео)
Стара труба лопнула при різкому гальмуванні поїзда
Під час рейсу один із вагонів поїзда Рахів-Одеса затопило смердючою рідиною з розірваної труби. Неприємна подія трапилася 17 травня, повідомив телеграм-канал Perepichka News.
Зазначається, що стара труба лопнула при різкому гальмуванні поїзда.
Ліквідувати наслідки аварії в поїзді провідникам довелося звичайним віником.
Нагадаємо, пасажир поїзда Ізмаїл-Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен був змушений самостійно купити швабру й мийний засіб, щоби вичистити забруднене вікно свого вагона. Житель Копенгагена виставив фото із процесом миття на своїй сторінці в Facebook.