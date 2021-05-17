«Укрзалізниця» відкрила нові рейси. Які поїзди курсуватимуть влітку

«Укрзалізниця» додає ще один «морський» рейс до літнього сезону: Львів – Новоолексіївка, Бердянськ

Перевізник збільшує кількість рейсів у напрямку моря

Компанія «Укрзалізниця» розширює можливості для жителів Чернігова та Сум дістатися найпопулярнішого курортного міста України–Одеси. Поїзд № 213/214 Суми–Одеса курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку – по парних числах від 16 червня. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах.

Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19:34 та з Чернігова о 21:58 і прибуття до Одеси об 11:33.

«Проаналізувавши пасажиропотік поїздів № 793/794 та № 796/795 Харків – Дніпро – Харків упродовж пілотного періоду, «Укрзалізниця» подовжує курсування популярних рейсів до 24 червня. Запущені два тижні тому потяги між двома містами-мільйонниками поєднують Слобожанщину та Придніпров’я комфортним та швидким маршрутом. Більше того, це сполучення утворило транспортний хаб для східної України, адже з 3 червня потяг № 7088/7087 Костянтинівка – Харків оптимізує графік руху й надає ще більш зручну можливість жителям Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та інших міст дістатися Дніпра транзитом через Харків», – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що сьогодні рейс Костянтинівка – Харків перевіз ювілейного 50 000-го пасажира, якому дістався пам’ятний «залізничний подарунок».

Нагадаємо, потяг № 793/794 з Харкова відправляється о 06:51 і вже о 10:30 прибуває до Дніпра. Зворотно з Дніпра вирушає о 18:33, прибуває до Харкова о 22:16.

Потяг № 796/795 з Дніпра вирушає о 6:23, прибуває до Харкова о 10:02. З Харкова відправляється о 18:31 та прибуває до Дніпра о 22:10.

Час у дорозі – близько 3,5 годин, що на 45 хвилин швидше, ніж на інших аналогічних маршрутах. Вартість квитків – від 134 гривень.

Також «Укрзалізниця» додає ще один «морський» рейс до літнього сезону та відкриває продаж квитків на щоденний поїзд № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ.

Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Нагадаємо, з 14 травня «Укрзалізниця» призначила новий літній потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв.

Крім того, «Укрзалізниця» змінила розклад низки поїздів через ремонтні роботи.

До слова, у неділю в мережі зʼявилося відео повені у вагоні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші міжнародні поїзди в Європу.