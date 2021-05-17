На Київському вагоноремонтному заводі тривають обшуки

Керівництво «Укрзалізниці» сприяє проведенню слідчих дій

Співробітники Національної поліції України проводять слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо посадових осіб ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що керівництво АТ «Укрзалізниця» «створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії».

На початку цього року було порушено кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», вчиненому службовими особами цього підприємства за попередньою змовою зі службовими особами низки суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що виконуючий обов'язки генерального директора ПРАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (КЕВРЗ) Сергій Пишняк є фігурантом кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем під час його роботи на підприємстві у 2017-2020 роках.

ПРАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (КЕВРЗ) – одне з найстаріших підприємств України з ремонту вагонів, засноване в 1868 році. 100% акцій КЕВРЗ належить державі в особі АТ «Українська залізниця».

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.



